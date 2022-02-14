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Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов росли до $1028,2 за тысячу кубов

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
Причиной роста цен стали заявления США, что Россия может в ближайшее время напасть на Украину или спровоцировать военный конфликт внутри Украины, написал Bloomberg.
Forbes
Однако затем темпы роста снизились, котировки в 10.12 мск достигли ценового минимума в 983,2 доллара.
Finam.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил, что рекордно высокие цены на газ в Европе стали следствием отказа от долгосрочных контрактов.
Экономика сегодня

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Стоимость газа в Европе на открытии торгов росла на 13 процентов
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Газ в Европе подорожал более чем на 13%
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Цена газа в Европе превысила $1 000 на фоне кризиса вокруг Украины
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Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше $1 тысячи за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе превысила 1000$ на фоне заявлений США о «вторжении»
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Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов росли до $1028,2 за тысячу кубов
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