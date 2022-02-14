ПРАЙМЦены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов росли до $1028,2 за тысячу кубовЦены мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.ПРАЙМПричиной роста цен стали заявления США, что Россия может в ближайшее время напасть на Украину или спровоцировать военный конфликт внутри Украины, написал Bloomberg.ForbesОднако затем темпы роста снизились, котировки в 10.12 мск достигли ценового минимума в 983,2 доллара.Finam.RuПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил, что рекордно высокие цены на газ в Европе стали следствием отказа от долгосрочных контрактов.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьРамблерРамблерИА Красная ВеснаКомсомольская правдаВечерняя МоскваИнфоросЭкономика сегодняФАНУтроNewsРБКREGNUMRT на русскомРБК ИнвестицииГазета.RuПодробнее о событииСтоимость газа в Европе на открытии торгов росла на 13 процентовLenta.ru03:44Газ в Европе подорожал более чем на 13%Forbes03:17Цена газа в Европе превысила $1 000 на фоне кризиса вокруг УкраиныТАСС02:36Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов достигла тысячи долларов за тысячу кубовРИА Новости03:00Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше $1 тысячи за тысячу кубометровRT на русском02:42Цена на газ в Европе превысила 1000$ на фоне заявлений США о «вторжении»РБК03:11Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов росли до $1028,2 за тысячу кубовПРАЙМ02:32Показать ещёОценить68Поделиться