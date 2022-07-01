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Цены на ПК в РФ снизились до уровня начала года

Стоимость ПК, взлетевшая в конце I квартала 2022 года до 30%, вернулась на уровень начала года, а на некоторые модели цены оказались даже ниже, рассказал «Известиям» источник в одной из розничных сетей.
Известия
Собеседник в другой сети отметил, что цены не просто снизились — в апреле–июне средняя стоимость компьютера, проданного в российской рознице, составила 62,4 тыс. рублей, что на 8% ниже, чем в I квартале 2022 года.
Известия
«Чтобы привлечь покупателей, ритейлеры не только снижают цены — в магазины довольно быстро вернулась рассрочка, программы кредитования, промоакции», — отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Известия
Один из участников рынка заявил, что если параллельный импорт ноутбуков заработает в полную силу, а курс доллара расти не будет, то к концу лета техника подешевеет еще на 10-15%.
РЕН ТВ

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