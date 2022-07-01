Стоимость ПК, взлетевшая в конце I квартала 2022 года до 30%, вернулась на уровень начала года, а на некоторые модели цены оказались даже ниже, рассказал «Известиям» источник в одной из розничных сетей.
Собеседник в другой сети отметил, что цены не просто снизились — в апреле–июне средняя стоимость компьютера, проданного в российской рознице, составила 62,4 тыс. рублей, что на 8% ниже, чем в I квартале 2022 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что провел совместно с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко на одной из крупнейших шахт Донбасса совещание о перспективах угольной отрасли республики, обсуждалось развитие угледобывающей промышленности и обеспечение конкурентоспособности шахт.