Стоимость ПК, взлетевшая в конце I квартала 2022 года до 30%, вернулась на уровень начала года, а на некоторые модели цены оказались даже ниже, рассказал «Известиям» источник в одной из розничных сетей.
Собеседник в другой сети отметил, что цены не просто снизились — в апреле–июне средняя стоимость компьютера, проданного в российской рознице, составила 62,4 тыс. рублей, что на 8% ниже, чем в I квартале 2022 года.
Новый пакет военной помощи Украине со стороны США на $820 млн включает дополнительные поставки снарядов для американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, два зенитных ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, сообщается на сайте Пентагона.