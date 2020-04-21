Накануне, 20 апреля, цены на Urals с поставкой в Северо-Западную Европу и Средиземноморье составляли $17,5 и $17,2 за баррель. Почему дешевеет нефть Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля.

Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI

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