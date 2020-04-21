Энергетика
РБКЦены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI
Накануне, 20 апреля, цены на Urals с поставкой в Северо-Западную Европу и Средиземноморье составляли $17,5 и $17,2 за баррель. Почему дешевеет нефть Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля.
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Комментарии
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
Насильник спустя 10 лет убил женщину, давшую на него показания
57-летний Олег Степанович (все имена изменены) днем на улице случайно встретил свою давнюю знакомую – 44-летную Ирину.
Московский Комсомолец 07:54
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Наука
Назван самый заразный период коронавируса
По данным китайских ученых, 30 процентов случаев инфицирования коронавирусом происходят в результате предсимптомной или бессимптомной передачи вируса.
Вести.Ru 06:20
Армия и оружие
США запланировали испытания ракеты, против которой выступает Россия
США планируют летом провести испытания противоракеты SM-3 Block IIA, против которой возражает Россия, сообщил помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.
Взгляд.ру 11:03
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Экономика
Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Здоровье
Врач рассказал, как отличить коронавирус от простуды
Врач подчеркнул, что это особенности нового вируса, который поражает нервные окончания в полости носа и ротоглотки.
Shraibikus News 11:19
Авто
В РФ дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» отказались от Aviasales
Коммерсантъ 09:26
Общество
В Тульской области начинается тестирование пропускного режима
22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
Политика
Путин и Роухани обсудили двустороннее сотрудничество
РИА Новости 11:09
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Коронавирус выявлен на 37 территориях Нижегородской области
Факты заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) выявлены на территории 37 районов и городских округов Нижегородской области.
Бизнес News. Время зарабатывать 09:04
Общество
Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города
Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.
REGNUM 10:23
Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Армия и оружие
Робот «Маркер» станет носителем ударных дронов-камикадзе
Страна Советов on-line 05:14
Политика
Россия не вводила ограничений на импорт гречки в страны ЕАЭС
Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки членов ЕАЭС, включая Белоруссию.
Известия 11:28
Общество
Покупателям запретят самостоятельно взвешивать продукты в магазинах
Магазинам следует запретить покупателям делать это самостоятельно.
Нижегородская Правда 07:33
Здоровье
Одному из умерших от коронавируса жителей Башкирии было 33 года
На брифинге, посвященном распространению коронавирусной инфекции в Башкирии, сообщили, что всего в республике умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Горобзор.ру 08:01
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Экономика
Греф рассказал о готовности Сбербанка к падению цен на нефть до нуля
Герман Греф заявил, что Сбербанк был готов к падению цен на нефть до нуля на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:58
Происшествия
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении ректора КНИТУ
Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.
ТАСС 11:18
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда.
Lenta.ru 06:36