Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСообщения об отрицательных ценах на российскую нефть оказались ошибкой

По данным компании на вечер понедельника, 20 апреля, Brent стоила минус 3,5 доллара за баррель, российская Urals — минус три доллара за баррель. Ранее в понедельник стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель.
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Отрицательные цены на российскую нефть назвали ошибкой

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Первый в России митинг против самоизоляции прошел во Владикавказе

Во Владикавказе 20 апреля прошел народный сход против режима самоизоляции с требованием отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
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Появление федеральных войск в Чечне объяснили

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