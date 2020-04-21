Энергетика
Lenta.ruСообщения об отрицательных ценах на российскую нефть оказались ошибкой
По данным компании на вечер понедельника, 20 апреля, Brent стоила минус 3,5 доллара за баррель, российская Urals — минус три доллара за баррель. Ранее в понедельник стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель.
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Появление федеральных войск в Чечне объяснили
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