Экономика

РБКРБКЦены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5-7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали за год на 6,7%: в среднем аренда такого жилья обойдется в 12,6 тыс. руб. в месяц.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперты назвали российские города, в которых снизились цены на аренду жилья

ТАСС03:13

Аренда квартир в России подорожала за год на 5-7%

РИА Новости02:38

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5-7%

РБК03:38

В России подорожала аренда квартир

REGNUM03:53

Эксперты рассказали, в каких российских городах дешевле снять квартиру

News.ru03:57

Аренда квартир в Крыму подешевела за год

ИА Крыминформ02:36

Стало известно, как выросли цены на аренду квартир в Кемерове за год

Газета Кемерова03:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска

News.ru 02:39
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня

Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
REGNUM 03:22
Политика

Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

Известия вчера в 13:59
Общество

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
РБК вчера в 23:38
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

Известия 02:19
Транспорт

В ГИБДД напомнили об изменениях в правилах сдачи экзамена на права

Сдавать экзамены на получение водительских прав в 2020 году будущие автолюбители в России начнёт по-новому.
REGNUM 02:03
Политика

Поклонская увидела признаки третьей мировой войны

Самым важным пунктом Поклонская назвала участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах.
URA.Ru 03:47
Происшествия

В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Газета.Ru 02:56
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Политика

Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал предложение Вашингтона о сотрудничестве невероятным и заявил, что Тегеран не может принять его.
РИА Новости 03:13
Армия и оружие

Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
РИА Новости вчера в 13:50
Политика

СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы в Иране

СНБО Украины назвало три основных версии авиакатастрофы в Иране.
Известия 04:03
Экономика

Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%

Значительный рост показали и привилегированные акции "Мечела", с момента начала торгов 2020 года они подорожали на 28,84% — с 89,1 руб. до 114,8 руб. При этом на пике стоимость бумаг поднималась 8 января до 123,6 руб. (+ 38, 7 %).
РБК вчера в 12:46
Футбол

«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова» Осипенко

Чемпионат 02:36
Происшествия

Открытое письмо: Шамсутдинов попросил прощения у семей своих жертв

Газета.Ru 02:58
Гаджеты

Китайская Hisense представила смартфон с экраном нового типа

Цветные дисплеи E Ink в электронных книгах используется уже достаточно давно, но в смартфоне установили более качественный экран, и как сказали представители Hisense, цветная электронная бумага в показанном смартфоне уже имеет более высокую частоту обновления и ее можно использовать в смартфонах.
Astera вчера в 11:03
Армия и оружие

ВВС и ПВО Израиля приведены в полную боевую готовность

Военно-воздушные силы и средства противовоздушной обороны Израиля были приведены в полную боевую готовность.
Военное дело вчера в 01:44
Наука

Ученые: Наследственность влияет на способность организма сжигать жир

Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
ToDay News Ufa вчера в 09:34
Политика

Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
РБК 03:12
Хоккей

Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

ГЛАС.RU 03:55
Происшествия

Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
ТАСС 03:31
Авто

Череповецкие отделы ГИБДД получили новые «Шкоды»

56 новых автомобилей «Шкода Октавиа» поступили в регион в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Gorodche.ru 01:58
Авто

Цены на автомобили в России взлетели

Lenta.ru 02:28
Происшествия

Иран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing

Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing.
Газета.Ru 01:31
Общество

Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд

Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Molnet.ru 06 января в 04:40
Экономика

Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит

По данным экспертов, новые офисы открывались преимущественно в Приморском, Центральном и Василеостровском районах.
Фонтанка.Ру 04:06
Гаджеты

CES 2020: OLED-телевизор Panasonic HZ2000 — первый в мире ТВ с поддержкой режима Filmmaker Mode

3DNews 07 января в 07:49
Авто

ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса

По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.
Российская газета 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное