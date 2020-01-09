Экономика
РБКЦены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5-7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали за год на 6,7%: в среднем аренда такого жилья обойдется в 12,6 тыс. руб. в месяц.
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Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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Политика
Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета
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В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
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Транспорт
В ГИБДД напомнили об изменениях в правилах сдачи экзамена на права
Сдавать экзамены на получение водительских прав в 2020 году будущие автолюбители в России начнёт по-новому.
Политика
Поклонская увидела признаки третьей мировой войны
Самым важным пунктом Поклонская назвала участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах.
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В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи
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Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
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Армия и оружие
Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке
Bloomberg опубликовал спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.
Политика
СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы в Иране
СНБО Украины назвало три основных версии авиакатастрофы в Иране.
Экономика
Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%
Значительный рост показали и привилегированные акции "Мечела", с момента начала торгов 2020 года они подорожали на 28,84% — с 89,1 руб. до 114,8 руб. При этом на пике стоимость бумаг поднималась 8 января до 123,6 руб. (+ 38, 7 %).
Гаджеты
Китайская Hisense представила смартфон с экраном нового типа
Цветные дисплеи E Ink в электронных книгах используется уже достаточно давно, но в смартфоне установили более качественный экран, и как сказали представители Hisense, цветная электронная бумага в показанном смартфоне уже имеет более высокую частоту обновления и ее можно использовать в смартфонах.
Армия и оружие
ВВС и ПВО Израиля приведены в полную боевую готовность
Военно-воздушные силы и средства противовоздушной обороны Израиля были приведены в полную боевую готовность.
Наука
Ученые: Наследственность влияет на способность организма сжигать жир
Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
Политика
Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
Авто
Череповецкие отделы ГИБДД получили новые «Шкоды»
56 новых автомобилей «Шкода Октавиа» поступили в регион в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Авто
Цены на автомобили в России взлетели
Происшествия
Иран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing
Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing.
Общество
Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд
Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Экономика
Ожидание «Газпрома» сжало рынок офисов. Эксперты видят дефицит
По данным экспертов, новые офисы открывались преимущественно в Приморском, Центральном и Василеостровском районах.
Гаджеты
CES 2020: OLED-телевизор Panasonic HZ2000 — первый в мире ТВ с поддержкой режима Filmmaker Mode
Авто
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
По словам вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, с новыми условиями клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им наиболее необходима.