Экономика
РБКЦены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали за год на 6,7%: в среднем аренда такого жилья обойдется в 12,6 тыс. руб. в месяц.
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Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
Шоу-бизнес
Сын актера Михаила Васькова умер от алкогольной зависимости
В один момент мужчина узнал, что его супруга бросила его и вышла замуж за другого, после чего он запил и в конечном итоге умер от алкогольной зависимости.
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Политика
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из ситуации видит в переговорах, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Хоккей
Названо количество зрителей повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ»
Около 1,3 миллиона человек посмотрели повтор финального матча чемпионата мира среди молодежных команд от 2011 год на телеканале «Матч ТВ», который шел параллельно с прямой трансляцией решающей игры турнира этого года на Первом канале.
Здоровье
Подарочные наборы выдают роженицам одного из районов Воронежской области
Выдают подарочные наборы при торжественной выписке молодых мам, но только тем из них, что зарегистрирован в Новохопёрском районе.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой за историю российского проката
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
World of Tanks поедет на Госдуму
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Армия и оружие
Украинским военным платят премии за убийство жителей Донбасса
Происшествия
Пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте потушен
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в Коми потушен, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Экономика
В Совете Федерации РФ рассказали, кому увеличат пенсии в 2020 году
С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Об этом заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в пресс-центре "Парламентской газеты".
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Хоккей
Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Общество
Суд обязал снести объекты мусорного полигона в Шиесе
Арбитражный суд Архангельской области признал самостроем объекты, которые построили для мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес.
Политика
Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией
Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Политика
Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.