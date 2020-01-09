Экономика

РБКРБКЦены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали за год на 6,7%: в среднем аренда такого жилья обойдется в 12,6 тыс. руб. в месяц.
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В 2020 году цены за аренду квартир в России продолжат расти

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В России подорожала аренда квартир

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В России подорожала аренда жилья

Lenta.ruвчера в 05:19
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Энергетика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
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Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

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Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
РИА Новости вчера в 21:03
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Сын актера Михаила Васькова умер от алкогольной зависимости

В один момент мужчина узнал, что его супруга бросила его и вышла замуж за другого, после чего он запил и в конечном итоге умер от алкогольной зависимости.
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Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
РИА Новости вчера в 13:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК вчера в 01:42
Политика

Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из ситуации видит в переговорах, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба.
РИА Новости 01:16
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa 08 января в 15:23
Хоккей

Названо количество зрителей повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ»

Около 1,3 миллиона человек посмотрели повтор финального матча чемпионата мира среди молодежных команд от 2011 год на телеканале «Матч ТВ», который шел параллельно с прямой трансляцией решающей игры турнира этого года на Первом канале.
Телеканал 360° вчера в 16:02
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Подарочные наборы выдают роженицам одного из районов Воронежской области

Выдают подарочные наборы при торжественной выписке молодых мам, но только тем из них, что зарегистрирован в Новохопёрском районе.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:15
Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости 08 января в 20:58
Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Lenta.ru вчера в 23:48
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NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой за историю российского проката

МИР 24 вчера в 08:00
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Общество

World of Tanks поедет на Госдуму

Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Армия и оружие

Украинским военным платят премии за убийство жителей Донбасса

КП - Донецк 08 января в 01:33
Происшествия

Пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте потушен

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в Коми потушен, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Экономика

В Совете Федерации РФ рассказали, кому увеличат пенсии в 2020 году

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Об этом заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в пресс-центре "Парламентской газеты".
IrkutskMedia вчера в 22:15
Политика

В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
RT на русском вчера в 23:54
Хоккей

Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ

ГЛАС.RU вчера в 23:33
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru вчера в 22:09
Общество

Суд обязал снести объекты мусорного полигона в Шиесе

Арбитражный суд Архангельской области признал самостроем объекты, которые построили для мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес.
Право.ру вчера в 07:36
Политика

Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией

Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему.
РБК вчера в 19:17
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
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Политика

Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
RT на русском вчера в 21:44
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
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