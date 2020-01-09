Экономика

РБКРБКЦены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали за год на 6,7%: в среднем аренда такого жилья обойдется в 12,6 тыс. руб. в месяц.
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