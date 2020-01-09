Экономика
РБКЦены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали за год на 6,7%: в среднем аренда такого жилья обойдется в 12,6 тыс. руб. в месяц.
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Теннис
Хачанов вывел сборную России вперёд в матче с Аргентиной на ATP Cup
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Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
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Техническая ошибка крушения Boeing 737 маловероятна: журналист Bild развил версию с ракетой
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Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным в мире
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Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО
Политика
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Биатлон
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует женским спринтом
В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
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Аллегри намерен возглавить «Манчестер Юнайтед»
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Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Финансы
Официальный курс евро снизился на 1,32 рубля, доллара — на 67 копеек
Официальный курс евро упал до 68,05 рубля (на 1,3222 рубля), а доллар опустился до 61,234 рубля (понижение на 67,17 копейки), следует из данных ЦБ.
Общество
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Любимый россиянами напиток может представлять угрозу для здоровья.
Происшествия
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Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
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В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Происшествия
Спасатели нашли черный ящик разбившегося в Тегеране самолета
Иранские службы спасения нашли бортовой самописец воздушного лайнера Boeing-737 компании «Международные украинские авиалинии» (МАУ), разбившегося в среду в Тегеране.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
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Культура
Шнуров высмеял в стихах новые фильмы Бондарчука и Кравчука
В своем Instagram Шнуров в стихах выразил сожаление, что в настоящее время отдыхает на зарубежном курорте и не может посетить кинотеатр, чтобы посмотреть "Вторжение" и "Союз Спасения", о которых так часто пишут российские издания.
Общество
В Следственном комитете России планируются массовые сокращения
Реформа в Следственном комитете затронет одно из структурных подразделений, в частности, изучается вероятность ликвидации транспортных подразделений.
Технологии
Twitter позволит ограничить число ответов на твит
Отмечается, что в ближайшее время разработчики планируют добавить возможность контроля списков пользователей, которые могут отвечать на опубликованные записи.
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
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Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Шоу-бизнес
Беременная Софья Эрнст рассказала о съемках в фильме мужа
Супруга гендиректора Первого канала актриса Софья Эрнст рассказала о новом фильме о декабристах с ее участием.