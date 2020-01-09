Экономика

РБКРБКЦены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали за год на 6,7%: в среднем аренда такого жилья обойдется в 12,6 тыс. руб. в месяц.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

РБК03:38

В 2020 году цены за аренду квартир в России продолжат расти

News.ru13:18

Аренда жилья в России заметно подорожала за год

Росбалт06:24

В России подорожала аренда квартир

REGNUM03:53

Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?

Lenta.ru16:03

Эксперты назвали российские города, в которых снизились цены на аренду жилья

ТАСС03:13

Аренда квартир в России подорожала за год на 5-7%

РИА Новости02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Армия и оружие

Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море

Газета.Ru 08:30
Политика

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

ТАСС 15:19
Футбол

Семак — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: Это огромное разочарование

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в Лиге чемпионов.
Нева Спорт 11:07
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец вчера в 09:12
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

Югополис 04:27
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Политика

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики

Парламент Абхазии, как сообщает РИА Новости, проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы.
Российская газета 14:01
Шоу-бизнес

Операцию на колене перенес Юрий Антонов

Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
ГЛАС.RU 15:29
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Армия и оружие

В Иране удары по базам США назвали началом крупной операции

Ракетные удары по объектам США в Ираке были направлены на поражение «вражеской военной машины», а не на убийство американских военнослужащих, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сделанное во время пресс-конференции заявление командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде.
Аргументы и Факты 10:13
Здоровье

В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп

Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
ГТРК Ямал вчера в 03:27
Происшествия

Один человек пострадал в результате пожара на НПЗ в Ухте

Известия 10:10
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru 07:52
Здоровье

Вздутие живота может свидетельствовать о раке кишечника

ToDay News Ufa вчера в 08:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Общество

В Урюпинске главреда уволили за политически неверное расположение фото

Лениздат.Ру 09:13
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области

В результате на месте происшествия погиб 44-летний владелец Mitsubishi. Еще два человека получили ранения.
РБК 14:59
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Экономика

ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»

ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Интерфакс 04:40
Спорт

Клебо раскритиковал календарь Кубка мира по лыжным гонкам

Клебо отметил, что после изнурительного Тур де Ски неправильно сразу ставить спринтерский этап.
Sport.ru 05:29
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee 09:46
Наука

Ученые нашли древнее предсказание климатической катастрофы

Актуальные Новости 04:33
Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые прокомментировал свои отношения с Дженнифер Энистон

Брэд намекнул на то, что стоило ему только появиться на дне рождения Энистон в феврале прошлого года и на ее предрождественской вечеринке, как все заговорили о возобновлении их романа.
7Дней.ру 06 января в 05:00
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Теннис

Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке

Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Газета.Ru 13:45
Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
ТАСС 14:50
Политика

Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
РИА Новости 13:10
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru 06:43
Гаджеты

В Сети появились рендеры iPhone SE 2

ToDay News Ufa 07 января в 16:48
Происшествия

Следствие попросило суд оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков

Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.
Известия 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное