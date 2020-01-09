Экономика
РБКЦены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали за год на 6,7%: в среднем аренда такого жилья обойдется в 12,6 тыс. руб. в месяц.
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Технологии
Более половины маркетологов не готовы к ИИ в ритейле
Аналитики подсчитали, что в период до 2022 г. компании, инвестирующие в искусственный интеллект, могут получить прирост к выручке на 41% (по сравнению с показателями 2018 г.). В то же время, 61% директоров по маркетингу ритейловых компаний считают, что они не готовы к применению инструментов искусственного интеллекта в своей работе.
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Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.
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Правительство может ввести новые льготы для электромобилей
В правительстве рассматривают варианты расширения российского рынка электромобилей.
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Путешествия
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
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Палата представителей поддержала ограничение военных полномочий Трампа
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Устали от праздников — идите в кино. Фильмы недели
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
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Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Политика
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Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Происшествия
На Камчатке за минувшую ночь зафиксировали шесть новых землетрясений
Шесть землетрясений зафиксировали сейсмологи на Камчатке после сильного сейсмического события, произошедшего на севере полуострова в четверг.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
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Спорт
Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" проведет сбор в чешском Нове-Место, заявил РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна
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Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
США грозят Индии санкциями за закупку ракетных комплексов С-400
Соединенные Штаты призвали Нью-Дели не закупать российские системы противоракетной обороны С-400, иначе Индия столкнется с "риском введения санкций".