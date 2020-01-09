Экономика
РБКЦены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц. Однокомнатные квартиры подорожали за год на 6,7%: в среднем аренда такого жилья обойдется в 12,6 тыс. руб. в месяц.
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Политика
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В сети появились первые фото Паттинсона в роли Бэтмена
В Twitter опубликованы первые фотографии со съемочной площадки нового фильма "Бэтмен" в Лондоне.
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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
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Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гастроэнтеролога Дмитрия Бородина, рак желудка развивается на фоне хронического гастрита и других болезней органов пищеварительной системы.
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В конгрессе США проголосуют по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей США проголосует в четверг по ограничению полномочий президента Дональда Трампа на войну с Ираном, заявила в пресс-релизе спикер палаты Нэнси Пелоси.
Кино
Комедия «Холоп» побила рекорд по кассовым сборам в российском прокате
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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Политика
FT узнала о планах Лондона наказать россиян за нарушения прав человека
Великобритания после завершения Brexit готовится запустить собственный санкционный режим, независимый от Евросоюза, сообщает Financial Times.
Авто
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Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
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Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
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Космос
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Театры
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Общество
Крупнейшую пресноводную рыбу современности признали вымершей
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Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.