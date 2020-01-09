Экономика
Lenta.ruВ России подорожала аренда жилья
За 2019 год ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов, свидетельствует исследование, проведенное федеральным порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
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Происшествия
Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране
Общество
Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят
Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
Политика
Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии
В здание администрации президента в Абхазии ворвались протестующие: они взломали дверь и выбили несколько окон.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Футбол
Янг отказался продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» ради «Интера»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался от продления контракта с клубом.
Футбол
«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина
Происшествия
Пятилетний мальчик случайно застрелил отца из ружья
В селе Ивантеевка (Саратовская область) произошла трагедия. Пятилетний мальчик случайно убил своего отца.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Общество
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Футбол
Шейдаев расторг контракт с «Динамо»
«Динамо-Москва» и нападающий Рамиль Шейдаев расторгли контракт и завершили трудовые отношения.
Общество
Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку по рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Шестуна Аллу Кульбаеву.
Наука
Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии
Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Общество
Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Финансы
Минэкономразвития предсказало укрепление рубля в первом полугодии
Вслед за ростом курса рубля на 12,5% в 2019 году (в номинальном выражении) российская валюта продолжит укрепляться и в первом полугодии 2020 года, считает Министерство экономического развития.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.