Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня

В компании подсчитали, что к октябрю 2019-го средняя ставка аренды жилья в стране достигла 16 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли в большинстве крупных городов страны как на однокомнатные, так и на двух- и трехкомнатные квартиры, отмечается в исследовании.
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Куплю квартиру на зарплату

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Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла на 2,5%

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Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

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Ученые определили 5 опасных для здоровья народных средств

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Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
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Двое украинских военных погибли в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
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СП: цели нацпроекта «Здравоохранение» не попали в госпрограмму

На госпрограмму «Развитие здравоохранения», включающую расходы на профильный нацпроект, в следующем году планируется направить 841,9 млрд рублей (на 9,3% больше про сравнению с аналогичным показателем 2019 года).
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Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
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Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»

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Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

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Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
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Google представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
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Российские волейболисты обыграли Тунис на Кубке мира

Мужская сборная России нанесла поражение команде Туниса на Кубке мира в Японии.
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Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о приближении продаж усовершенствованной модели Solaris.
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Проведено исследование на тему привлекательности женщин на каблуках

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Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий

Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.
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Новый клип Бузовой бьет рекорды YouTube

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Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение

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Финал нового «Терминатора» заставил режиссера расплакаться

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В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

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Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий

Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
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Барриос назвал достоинства футбола в России и Аргентине

В петербургский клуб полузащитник перебрался зимой 2019 года. С «Зенитом» Барриос успел в первый же сезон стать чемпионом России по футболу.
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