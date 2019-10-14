В компании подсчитали, что к октябрю 2019-го средняя ставка аренды жилья в стране достигла 16 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли в большинстве крупных городов страны как на однокомнатные, так и на двух- и трехкомнатные квартиры, отмечается в исследовании.

Цены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня

Происшествия Раскрыта неожиданная опасность дверных глазков Японец увидел ее на железнодорожной станции, влюбился, проследовал за ней до дома, выяснил, в какой именно квартире живет «жертва», и начал периодически наблюдать за ее жизнью через дверной глазок.

Энергетика Сланцевая революция в США подошла к концу Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.

Армия и оружие Двое украинских военных погибли в Донбассе Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.

Здоровье СП: цели нацпроекта «Здравоохранение» не попали в госпрограмму На госпрограмму «Развитие здравоохранения», включающую расходы на профильный нацпроект, в следующем году планируется направить 841,9 млрд рублей (на 9,3% больше про сравнению с аналогичным показателем 2019 года).

Армия и оружие Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Кино Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы» В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.

Гаджеты Google представила новые модели смартфона Pixel Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Общество Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.

Происшествия Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Кино «Джокер» снова возглавил российский прокат Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.

Кино Финал нового «Терминатора» заставил режиссера расплакаться Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер признался, что не может без слез смотреть финальные сцены своего собственного творения, так как они получились очень эмоционально насыщенными.

Экономика Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.