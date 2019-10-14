Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня

В компании подсчитали, что к октябрю 2019-го средняя ставка аренды жилья в стране достигла 16 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли в большинстве крупных городов страны как на однокомнатные, так и на двух- и трехкомнатные квартиры, отмечается в исследовании.
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Куплю квартиру на зарплату

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Аналитики назвали регионы с самой дешевой арендой однокомнатной квартиры

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Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла на 2,5%

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 23:46, Вашингтон
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Телеканал 360° вчера в 20:19
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Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
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В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
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Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте

"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Минобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

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Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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Американский военный самолет перехватил турецкие истребители над Сирией.
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Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

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Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

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Полковник-миллиардер Захарченко назвал себя разоблачителем коррупции

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