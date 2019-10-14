Экономика
Lenta.ruЦены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня
В компании подсчитали, что к октябрю 2019-го средняя ставка аренды жилья в стране достигла 16 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли в большинстве крупных городов страны как на однокомнатные, так и на двух- и трехкомнатные квартиры, отмечается в исследовании.
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В Самарской области за год стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 8,2%
Волжская коммунавчера в 03:26
Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла на 2,5%
Будущее России. Национальные проекты13 октября в 20:00
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