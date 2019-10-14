Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).

Цены на аренду жилья в России снизились

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