Экономика
VSE42.RUЦены на аренду жилья в России снизились
Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).
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Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Гаджеты
Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России
Merlion подписал соглашение с корпорацией TCL и в статусе «Официального дистрибьютора смартфона TCL PLEX в России» принимает участие в совместном запуске в России этой новинки в партнерстве с тремя онлайн-ритейлерами – «Ситилинком», «Онлайн трейд ру» и Wildberries.
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Хоккей
Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков отстранен на 20 матчей
Нападающий "Вегас Голден Найтс" Валентин Зыков не сможет помочь своей команде в 20 ближайших матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Культура
«Сваты» сменят название после массового ухода актеров
Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Политика
В Белоруссии допустили отказ от Союзного государства с Россией
Судьба Союзного государства России и Белоруссии зависит от желания граждан республики, утверждает глава белорусского МИД Владимир Макей.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Политика
Осужденный за шпионаж норвежец Берг попросил Путина о помиловании
Осужденный по обвинению в шпионаже против России норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину.
Общество
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Кино
Валерия Гай Германика: меня не покидают мысли об апокалипсисе
Известный российский режиссёр авторского кино Валерия Гай Германика дала интервью журналу «Искусство кино» перед премьерой своей новой картины «Мысленный волк», в котором заявила, что ее не покидает постоянное предчувствие апокалипсиса.
Транспорт
Маршруты транспорта между Петербургом и областью обещают сохранить
Все «социальные» маршруты общественного транспорта между Петербургом и Ленинградской областью планируют сохранить.
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Политика
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Спорт
Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб
Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Политика
Трамп внёс на утверждение Сената США новую кандидатуру посла в России
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената кандидатуру Джона Салливана на пост посла в Москве.
Космос
Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
Политика
Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».