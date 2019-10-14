Экономика

VSE42.RUVSE42.RUЦены на аренду жилья в России снизились

Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Аренда дешевеет: с чем связано снижение цен на съемное жилье в России?

МИР 2414 октября в 10:01

В России упали цены на аренду жилья

Lenta.ru13 октября в 18:16

СМИ рассказали о снижении цен на съемные квартиры

Телеканал 360°14 октября в 01:13

Специалисты заявили о снижении стоимости аренды жилья в России

Life.ru14 октября в 00:38

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Газета.Ru13 октября в 19:23

Стоимость аренды жилья снизилась в РФ

News.ru13 октября в 19:23

В Екатеринбурге снизились цены на аренду жилья

REGNUM14 октября в 02:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Футбол

Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»

LiveSport.ru 15:25
Политика

Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ

Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.
РИА Новости 09:28
Происшествия

Обвиняемый по делу о теракте в метро заявил о давлении следствия

Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Аброр Азимов заявил на заседании Второго Западного окружного военного суда 17 октября, что ранее дал признательные показания под давлением.
МР7.ру 14:29
Экономика

Акционеры «Лукойла» 3 декабря обсудят промежуточные дивиденды

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций.
ТАСС вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

RuNews24.ru 08:11
Общество

Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
REGNUM 06:30
Единоборства

Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева

FightTime.ru 15:10
Армия и оружие

Турция и США договорились о приостановке операции «Источник мира»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов.
Известия 14:20
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Киберспорт

Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11

We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Dota2.ru 13:27
Футбол

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери считает, что его изображение в футбольном симуляторе FIFA 20 не похоже на него.
Спорт-Экспресс 12:25
Технологии

Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Lenta.ru 05:33
Кино

Джона Хилл отказался от роли в «Бэтмене»

После длительных переговоров с Warner Bros. Джона Хилл всё же решил отказаться от участия в новом «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном.
Фильм Про 03:50
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 15:17
Общество

Кейт Миддлтон посетила мечеть босиком и в национальном костюме

Принц Уильям выбрал строгий классический костюм, в то время как Кейт Миддлтон предстала в национальном костюме шальвар-камиз бирюзового оттенка.
Lisa.ru 14:00
Политика

Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 12:16
Происшествия

«Меня и других будут топить». Обращение нового фигуранта «московского дела» из СИЗО

Новый фигурант «московского дела» Владимир Емельянов надиктовал адвокату «Апологии протеста» Григорию Червонному обращение из СИЗО.
Дождь 16:13
Космос

NASA планирует выход в открытый космос двух женщин-астронавтов

Первоначально NASA планировало выход в открытый космос женщин-астронавтов прошлой весной, но пришлось отменить его из-за нехватки специальных костюмов подходящего размера.
Newsrussia.media вчера в 01:58
Гаджеты

Huawei Watch GT 2 приехали в Россию

Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Профиль 13:57
Общество

«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах

Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Армия и оружие

Советник Асада оценила достигнутое США и Турцией соглашение

Советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан назвала соглашение о перемирии на севере страны, достигнутое США и Турцией, неясным.
Известия 15:59
Здоровье

Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта

С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
РИА Новости вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости 08:14
Шоу-бизнес

Бочкарева ответила на обвинения в пиаре на скандале с наркотиками

РИА Новости 15:07
Экономика

Saudi Aramco может объявить об IPO

Нефтяная госкомпания Saudi Aramco может официально объявить проведение IPO. Об этом сообщает Financial Times.
Газета.Ru 15 октября в 10:17
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября

В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:25
Политика

Эрдоган обозначил цели совместной работы Турции и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал комментарий к посту своего американского коллеги Дональда Трампа в Твиттере, в котором обозначил цели совместных американо-турецких усилий.
Московский Комсомолец 16:37
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Шоу-бизнес

Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»

Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное