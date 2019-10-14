Недвижимость

VSE42.RUVSE42.RUЦены на аренду жилья в России снизились

Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Аренда сбавила в цене

В октябре стоимость аренды жилья в некоторых городах-миллионниках начала снижаться. Заметнее всего эта тенденция в Казани, Челябинске и Екатеринбурге. Собственникам все сложнее становится быстро сдать квартиры по высоким ставкам, объясняют аналитики.
Коммерсантъвчера в 03:34

Подробнее о событии

СМИ рассказали о снижении цен на съемные квартиры

Телеканал 360°01:13

В России упали цены на аренду жилья

Lenta.ruвчера в 18:16

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Газета.Ruвчера в 19:23

Специалисты заявили о снижении стоимости аренды жилья в России

Life.ru00:38

Аналитики сервиса ЦИАН заявили о снижении цен на аренду жилья в Казани на 6%

Реальное времявчера в 05:03

ЦИАН: В Казани серьезно подешевела аренда жилья

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:59

Аренда сбавила в цене

Коммерсантъвчера в 03:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Газета.Ru 06:41
Культура

Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли

Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

Известия вчера в 20:53
Общество

В Саратове разработают «безопасные маршруты» для школьников

Глава городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая в своем докладе рассказала, что педагоги, родители и сотрудники ГИБДД разрабатывают безопасные маршруты до школы.
Взгляд-инфо 07:48
Политика

Преемница Меркель высказалась о России и Крыме

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе конференции Молодежного союза Германии высказалась о России и Крыме.
Дождь вчера в 17:15
Киберспорт

Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона

Inc-news.ru 05:40
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира», которую Анкара проводит на северо-востоке Сирии, и вывести свои войска.
RT на русском 08:18
Шоу-бизнес

Несовершеннолетний сын Наташи Королевой расстался с невестой

Сын Наташи Королевой расстался со своей девушкой.
Телепрограмма 09:06
Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Политика

«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии

«Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.
Lenta.ru 08:46
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску на курдские территории

Известия вчера в 22:19
Футбол

Криштиану Роналду опубликовал фото из Киева

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию из столицы Украины. Футболист находится на стадионе "Олимпийский".
Pravda.Ru 07:20
Здоровье

Россияне стали меньше умирать от алкоголя

Смертность из-за связанных с алкоголем причин снизилась в России с 2010 года на 30%, сообщили в Министерстве здравоохранения.
News.ru вчера в 16:50
Общество

90% россиян делают заготовки на зиму

Традиционно россияне закупают овощи и фрукты в период дефляции, чтобы в декабре-январе, когда будет традиционный рост цен, перейти на домашние заготовки.
Газета.Ru 08:27
Общество

Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство

Министерство здравоохранения на прошлой неделе представило правительству доработанную антитабачную концепцию, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
РИА Новости 06:25
Армия и оружие

Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не оказывает Турции поддержку перед лицом угрозы террористической организации, альянс должен сделать выбор между Анкарой и боевиками.
ФАН 05:56
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Политика

Маргарита Симоньян прокомментировала твит Дональда Трампа

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян высказалась о посте президента США Дональда Трампа, который процитировал ведущего радио Sputnik.
Город55.ру 08:58
Политика

Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности

Медведев подчеркнул, что речь идет о региональных руководителях и тех, кто отвечает за отчетность по здравоохранению в регионах.
ТАСС 07:54
Политика

Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Футбол

ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче

Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом победили в товарищеском матче "Коломну", выступающую в зоне "Запад" ПФЛ.
РИА Новости 09:04
Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

MedikForum.ru 05:38
Экономика

Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий

Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».
Моя Москва.онлайн 05:48
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
RT на русском 08:01
Гаджеты

IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch

News.ru 03:18
Политика

Премьера Украины требуют отправить в отставку

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Вести.Ru 08:28
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 10 октября в 18:32
Политика

Стало известно, за что Россию не любят в мире

В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Экономика

Смольный одобрил рост цен на проезд в 5 рублей

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год, в который заложено единовременное повышение стоимости проезда на 5 рублей.
Примечания 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное