Экономика

VSE42.RUVSE42.RUЦены на аренду жилья в России снизились

Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).
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Цены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня

Lenta.ru15 октября в 01:45

Аренда дешевеет: с чем связано снижение цен на съемное жилье в России?

МИР 2414 октября в 10:01

Стоимость аренды жилья снизилась в РФ

News.ru13 октября в 19:23

Специалисты заявили о снижении стоимости аренды жилья в России

Life.ru14 октября в 00:38

Цены на аренду жилья в России снизились

VSE42.RU13 октября в 22:39

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Газета.Ru13 октября в 19:23

СМИ рассказали о снижении цен на съемные квартиры

Телеканал 360°14 октября в 01:13
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Газета.Ru вчера в 15:52
Общество

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи

Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
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В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер

REGNUM 14 октября в 04:37
Политика

Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Общество

Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными

Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Газета.Ru 01:34
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Авто

Российский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x

Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:12
Происшествия

В СК назвали основную причину смерти пассажиров SSJ-100 в Шереметьево

РЕН ТВ 03:11
Армия и оружие

В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны

В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
Профиль 15 октября в 17:02
Политика

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

В Венесуэле разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
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Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен

Lenta.ru вчера в 20:29
Общество

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Авиакомпания S7 получила допуск на выполнение рейсов в грузинский город Кутаиси. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
ФАН вчера в 11:52
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Общество

Telegram официально сообщил суду США о приостановке проекта TON

Telegram уведомил суд США о готовности приостановить операции, касающиеся его криптовалюты, сообщает ТАСС.
РБК 02:59
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
Политика

Володин: Россия осуждает вмешательство во внутренние дела Венесуэлы

Москва не поддерживает введение односторонних санкций в отношении Венесуэлы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондоном.
Дума ТВ 02:29
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Известия вчера в 22:48
Общество

МЧС России направило колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

Интерфакс - Россия вчера в 22:10
Происшествия

В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31

В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
Транспорт

На российских магистралях повысят допустимую скорость

Lenta.ru 03:11
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Космос

NASA показало новые скафандры для полетов на Луну

Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 вчера в 05:52
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости вчера в 18:50
Единоборства

Американский боксер скончался после нокаута в андеркарде боя Усика

Спорт-Экспресс 03:03
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