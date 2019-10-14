Экономика
VSE42.RUЦены на аренду жилья в России снизились
Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).
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Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 выходят в России по цене 14 990 рублей
С 17 октября в России стартовал прием предварительных заказов на «умные» часы Huawei Watch GT 2. Приобрести гаджет в российских магазинах можно будет с 24 октября.
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения в материалах ряда иностранных СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ нашла нарушения российского законодательства в материалах "Радио Свобода", Русской службы ВВС, "Голоса Америки", "Настоящего времени", "Медузы", заявил в четверг глава комиссии Василий Пискарев.
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Культура
Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину
Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
Культура
«Сваты» сменят название после массового ухода актеров
Популярный сериал "Сваты" может получить новое название, сообщает портал PrivetRostov со ссылкой на актера телепроекта Даниила Белых.
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Происшествия
«Жил в туалете»: сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу саратовской девочки
Страсти вокруг резонансной истории об убийстве 9-летней девочки рецидивистом в Саратове не утихают.
Политика
Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская после перенесенной операции не может больше иметь детей
Очередная попытка зачать малышку с супругом Евгением Плющенко не увенчалась успехом: «Мне пришлось пережить операцию, после которой стало ясно – детей я больше не смогу выносить сама», - печально рассказала Яна Рудковская.
Армия и оружие
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники
Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG) Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Происшествия
Обвиняемые в убийстве екатеринбурженки заявили о своем раскаянии
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из Екатеринбурга заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения.
Общество
Кейт Миддлтон встретила Диану и ее сына Уильяма в Пакистане
Примечательно, что пакистанская Диана назвала своего сына в честь принца Уильяма.
Футбол
Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус из-за травмы может пропустить 6-7 недель, сообщают «РИА Новости». Ранее футболист получил травму паха.
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Единоборства
Майк Тайсон заявил, что мог бы вернуться на ринг
Боксер Майк Тайсон опубликовал ролик, в котором показал приемы бойцам смешанного стиля (MMA) Джастину Гэтжи и Оттману Азейтару.