Экономика
VSE42.RUЦены на аренду жилья в России снизились
Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).
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Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Общество
В Японии могут перенести парад к интронизации императора из-за тайфуна
Правительство Японии рассмотрит возможность переноса парада по случаю вступления на престол императора Нарухито, запланированного на 22 октября, из-за тайфуна «Хагибис».
RT на русском вчера в 23:54
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Газета.Ru 01:34
Политика
В Минске оценили идею создания единого Центробанка для России и Белоруссии
Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко рассказал журналистам, что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран уже в начале декабря.
Свободная Пресса 03:11
Общество
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Политика
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.
RT на русском вчера в 15:36
Общество
Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе
Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Происшествия
В центре Саратова росгвардеец захлебнулся рвотой
Источник в правоохранительных органах рассказал изданию «Новости Саратова», что в центра города нашли труп росгвардейца, который, предположительно, захлебнулся рвотой.
Новости Саратова 03:11
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Общество
Telegram официально сообщил суду США о приостановке проекта TON
Telegram уведомил суд США о готовности приостановить операции, касающиеся его криптовалюты, сообщает ТАСС.
РБК 02:59
Политика
Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вечерняя Москва вчера в 06:52
Политика
Президент Турции оскорбил главу МИД Германии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нелестно высказался в адрес главы германской дипломатии Хайко Мааса.
Российская газета 00:46
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
Армия и оружие
На Донбассе вновь гибнут украинские военные
DixiNews вчера в 03:03
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
Общество
В России предпенсионеры пожаловались на увольнения
Год назад в УК РФ появилась статья за их увольнение или необоснованный отказ при трудоустройстве, которая предполагает наложение штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы.
Московский Комсомолец 03:15
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Известия вчера в 22:48
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета 15 октября в 06:27
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
REGNUM 14 октября в 04:37
Происшествия
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31
В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45