Экономика
VSE42.RUЦены на аренду жилья в России снизились
Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 04:54, Вашингтон
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Двое мужчин напали на молодого человека и оттащили к заброшенным зданиям, где и изнасиловали. После обращения студента проводится проверка.
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В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100
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В России упростили взыскание долгов с дачников
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В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
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Похоже, герцогиня Сассекская чувствовала себя вполне комфортно, а вот пользователи Сети не оценили лук Меган.
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Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
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В мэрии Екатеринбурга объяснили, зачем повышать налог на имущество
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"Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации", — отметил Постовалов.
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