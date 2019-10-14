Цены на аренду жилья снизились в нескольких крупных городах в октябре 2019 года, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, больше всего аренда подешевела в Омске — на 11% до 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатную квартиру. Также на 10% стала дешевле аренда аналогичного жилья в Екатеринбурге.

В России отметили снижение цен на аренду жилья

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