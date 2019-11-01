Экономика
REGNUMЦены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%
Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%. Об этом 1 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Недвижимость».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Происшествия
В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100
RT на русском 10:30
Культура
Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева
В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Газета.Ru вчера в 09:10
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Гаджеты
Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений
Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
News.ru 03:14
Здоровье
Минздрав назвал технической ошибкой данные о сокращении врачей
В Новосибирской области, которая ранее занимала второе место в списке по сокращениям, наоборот наблюдается прирост количества врачей на 7%. Похожая динамика прослеживается и в Якутии — здесь врачей стало больше на 2%.В Омской области и Хакасии, где ведомство ранее зарегистрировало трехкратное увеличение числа медработников, также произошли незначительные сокращения (по 2%).
URA.Ru вчера в 10:03
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Бондарчук заговорили о ее скорой свадьбе
Не успел столичный бомонд отойти от пышной свадьбы Федора Бондарчука, как вдруг заговорили о бракосочетании и его экс-супруги.
StarHit.ru 09:00
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые показала лицо сына
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Экономика
Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза
В рамках присоединения к соглашению в России может быть введен углеродный налог, который приведет к повышению тарифов на электричество в полтора раза.
URA.Ru 30 октября в 20:22
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Privet-Rostov.ru 01:11
Происшествия
Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара пытались остановить воспитатели
Воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать вооруженному ножом мужчине войти в комнату, где спали дети.
Телеканал 360° 07:13
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика
Что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский взял интервью у бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.
RT на русском 10:27
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС
Россия развернула на Дальнем Востоке, Балтике и Каспии загоризонтные радиолокационные станции "Подсолнух", способные обнаруживать надводные и воздушные цели.
Вести.Финанс 30 октября в 04:42
Авто
Кроссовер Honda CR-V подготовили к выездам на природу
Японская компания Honda создала для SEMA Show спецверсию кроссовера CR-V.
Тарантас Ньюс вчера в 11:41
Финансы
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
Экономика
Курс доллара растет после выхода сильных данных по занятости
Курс доллара растет после выхода более сильного отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь, чем ожидали аналитики.
Profinance.ru 09:14
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
В ближайшее время фирме, выставившей пугающую плиту, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе, а также выяснена сумма, "которую компания готова предложить в качестве компенсации".
Российская газета 10:26
Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия
В Богучанском районе полицейский изнасиловал посетительницу кафе
Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Богучанскому району.
Krasnoyarskmedia.ru 03:41
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00