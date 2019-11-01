Экономика

REGNUMREGNUMЦены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%. Об этом 1 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известиявчера в 17:01

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СМИ: Средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год

RT на русском10:55

В России резко подорожала аренда квартир в мегаполисах

РЕН ТВ03:24

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известиявчера в 20:14

Цены на аренду жилья в крупных городах выросли почти на треть

Телеканал 360°вчера в 21:35

В России резко выросли цены на аренду квартир

URA.Ruвчера в 20:59

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ruвчера в 20:00

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

REGNUM00:48
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Происшествия

В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100

RT на русском 10:30
Культура

Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева

В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Газета.Ru вчера в 09:10
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Транспорт

Минтранс назвал оператора пассажирских поездов в Крым

REGNUM 10:43
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Гаджеты

Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений

Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
News.ru 03:14
Здоровье

Минздрав назвал технической ошибкой данные о сокращении врачей

В Новосибирской области, которая ранее занимала второе место в списке по сокращениям, наоборот наблюдается прирост количества врачей на 7%. Похожая динамика прослеживается и в Якутии — здесь врачей стало больше на 2%.В Омской области и Хакасии, где ведомство ранее зарегистрировало трехкратное увеличение числа медработников, также произошли незначительные сокращения (по 2%).
URA.Ru вчера в 10:03
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Шоу-бизнес

Друзья Светланы Бондарчук заговорили о ее скорой свадьбе

Не успел столичный бомонд отойти от пышной свадьбы Федора Бондарчука, как вдруг заговорили о бракосочетании и его экс-супруги.
StarHit.ru 09:00
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Политика

В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа

Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Экономика

Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза

В рамках присоединения к соглашению в России может быть введен углеродный налог, который приведет к повышению тарифов на электричество в полтора раза.
URA.Ru 30 октября в 20:22
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Шоу-бизнес

В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции

Privet-Rostov.ru 01:11
Происшествия

Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара пытались остановить воспитатели

Воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать вооруженному ножом мужчине войти в комнату, где спали дети.
Телеканал 360° 07:13
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Известия 07:58
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

Что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский взял интервью у бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.
RT на русском 10:27
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС

Россия развернула на Дальнем Востоке, Балтике и Каспии загоризонтные радиолокационные станции "Подсолнух", способные обнаруживать надводные и воздушные цели.
Вести.Финанс 30 октября в 04:42
Авто

Кроссовер Honda CR-V подготовили к выездам на природу

Японская компания Honda создала для SEMA Show спецверсию кроссовера CR-V.
Тарантас Ньюс вчера в 11:41
Финансы

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
Экономика

Курс доллара растет после выхода сильных данных по занятости

Курс доллара растет после выхода более сильного отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь, чем ожидали аналитики.
Profinance.ru 09:14
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

В ближайшее время фирме, выставившей пугающую плиту, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе, а также выяснена сумма, "которую компания готова предложить в качестве компенсации".
Российская газета 10:26
Культура

Музей современного искусства «Гараж» обнародовал планы на 2020 год

Artguide.com 03:00
Общество

В России вступил в силу закон о надежной работе интернета

1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия

В Богучанском районе полицейский изнасиловал посетительницу кафе

Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД по Богучанскому району.
Krasnoyarskmedia.ru 03:41
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
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