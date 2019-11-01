Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ крупных российских городах выросли цены на аренду жилья

Аренда с октября 2018 года по октябрь 2019-го подорожала на 13%. В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известия31 октября в 17:01

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СМИ: Средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год

RT на русском01 ноября в 10:55

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Телеканал 360°31 октября в 21:35

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Агентство Москва31 октября в 06:22

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ru31 октября в 20:00

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известия31 октября в 20:14

Как поколение 30-летних обманывает себя, покупая квартиры

Forbes31 октября в 20:02

В России резко выросли цены на аренду квартир

URA.Ru31 октября в 20:59
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