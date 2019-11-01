Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).

с чего всё началось

Эксперты отмечают, что такие изменения связаны с ростом в цене новостроек. Спад цен прогнозируют ближе к Новому году, однако он не превысит 1%. Так по сравнению с 2018 годом стоимость аренды жилья возросла на октябрь 2019 года на 13% - до 23 тыс. рублей в месяц.

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

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