Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Гаджеты Samsung представила концепт нового складного смартфона Galaxy Fold 2 Samsung представила концепт нового складного смартфона, показав первые рендерные изображения Galaxy Fold 2. Выход первой модели в линейке оказался неудачным.

Экономика В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий Ранее стали известны основные положения новой накопительной пенсионной системы РФ (она будет называться ГПП — «гарантированный пенсионный план»).

Транспорт Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.

Футбол Спартак — Ростов 2:1 В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" обыграл "Ростов" (2:1). На 43-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джордан Ларссон.

Транспорт СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.

Экономика Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Кино Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

Культура Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке В Новой Третьяковке на Крымском валу стартовала Московская международная биеннале современного искусства.

Шоу-бизнес Джигурда пообещал отправить Малахова в нокаут Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, пообещав отправить его в нокаут.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Политика Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Наука Науку Урала встраивают в экономику инноваций Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.

Происшествия Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией Согласно заявлению Минобороны РФ, распространенная интернет-изданием "Лента.ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции.

Политика Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.