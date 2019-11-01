Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на аренду жилья в России выросли на 27%

Эксперты отмечают, что такие изменения связаны с ростом в цене новостроек. Спад цен прогнозируют ближе к Новому году, однако он не превысит 1%. Так по сравнению с 2018 годом стоимость аренды жилья возросла на октябрь 2019 года на 13% - до 23 тыс. рублей в месяц.
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Цены на аренду жилья взлетели почти на треть в крупных городах России

News.ru03:59

В России резко подорожала аренда квартир в мегаполисах

РЕН ТВ03:24

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ruвчера в 20:00

Цены на аренду жилья в крупных городах выросли почти на треть

Телеканал 360°вчера в 21:35

В России резко выросли цены на аренду квартир

URA.Ruвчера в 20:59

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

REGNUM00:48

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известиявчера в 20:14
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
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Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента

Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Общество

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну часть активов из иска на 6 млрд рублей

Обвиняемый в мошенничестве экс-начальник банковского управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилл Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей.
Взгляд.ру 06:24
Общество

Вильфанд рассказал о двух новых временах года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Газета.Ru 06:14
Происшествия

Момент убийства бывшего мэра Киселевска попал на видео

Вечерняя Москва 05:29
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Политика

Россия завершила поставки С-400 в Турцию досрочно

Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Газета.Ru 06:48
Игры

«Самая смелая игра Кодзимы». Журналисты оценили Death Stranding

Журналисты пишут, что Death Stranding — «самая смелая игра в карьере Хидэо Кодзимы», но отмечают, что её большой проблемой остается «слишком простой геймплей».
CyberSport.ru 03:50
Армия и оружие

Россия и Турция начали первое совместное патрулирование границы Сирии

РБК 06:35
Происшествия

Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину

Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
ГТРК Башкортостан 05:55
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Космос

Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
РЕН ТВ 29 октября в 14:52
Происшествия

В Забайкалье 7 солдат госпитализировали с нервным срывом

В госпиталь военной части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, с нервным срывом поступили семеро солдат из Югры.
БИЗНЕС Online 06:28
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

Пятый канал 30 октября в 02:54
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
ЖКХ

Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Происшествия

Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Происшествия

Россиянка родила в электричке и сразу же выбросила ребенка

Жительницу Курганской области признали виновной в убийстве новорожденного ребенка, которого она родила в электричке и тут же выбросила.
Lenta.ru 05:44
Политика

МИД счел невозможным договориться с США по ядерным ракетам в срок

России и США не удастся вовремя выработать новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до того, как в 2021 году истечет срок действия действующего СНВ-3.
РБК 04:52
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Политика

Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
RT на русском 06:51
Общество

МФО запретили выдавать займы под залог жилья

Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.
Российская газета вчера в 11:40
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Футбол

Inter News: «Интер» намерен арендовать Видаля

«Интер» планирует трансфер полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Миланский клуб намерен арендовать чилийца с правом выкупа.
Бомбардир.ру 04:24
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Кино

Зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Газета.Ru 29 октября в 09:14
Игры

В Сеть слили подробную информацию о долгожданном Diablo IV

ITZine.ru 00:23
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Транспорт

Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
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