Экономика
Газета.RuЦены на аренду жилья в России выросли на 27%
Эксперты отмечают, что такие изменения связаны с ростом в цене новостроек. Спад цен прогнозируют ближе к Новому году, однако он не превысит 1%. Так по сравнению с 2018 годом стоимость аренды жилья возросла на октябрь 2019 года на 13% - до 23 тыс. рублей в месяц.
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Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).Известиявчера в 17:01
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