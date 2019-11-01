Экономика
Газета.RuЦены на аренду жилья в России выросли на 27%
Эксперты отмечают, что такие изменения связаны с ростом в цене новостроек. Спад цен прогнозируют ближе к Новому году, однако он не превысит 1%. Так по сравнению с 2018 годом стоимость аренды жилья возросла на октябрь 2019 года на 13% - до 23 тыс. рублей в месяц.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на аренду квартир в российских городах-миллионниках выросли на 27%
Общественное телевидение Россиивчера в 22:13
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Политика
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Российская газета 01:45
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
В семье убитого в четверг в детском саду Нарьян-Мара 6-летнего ребенка воспитывается 10-летняя девочка, сообщили РИА Новости в департаменте образования Ненецкого округа.
РИА Новости 02:51
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России
Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Футбол
Юноши сборной России вышли в элитный раунд Евро-2020
Российским юношам требовалась победа, чтобы не сомневаться в возможности играть в Элитном раунде чемпионата Европы 2020-го года.
Inc-news.ru вчера в 04:41
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru вчера в 03:19
Происшествия
В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб
В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Общество
Врачи рассказали о правильном использовании шапок
Врачи рекомендуют снимать шапку при первой же возможности, например, в метро, иначе голова будет потеть, а сам перегрев кожных покровов может вызвать головные боли, потому что повысится температура головного мозга.
Известия вчера в 23:25
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Экономика
В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку
В России планируют разрешить продавать недвижимость с выделенными для детей долями, чтобы получить ипотеку на новое жилье.
Фонтанка.Ру 01:11
Гаджеты
Представлен не требующий регистрации мини-дрон
Компания DJI представила дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать, сообщает издание Astera.
Профиль вчера в 05:49
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»
Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 22:44
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Шокирующими назвал постпред России при ООН Василий Небензя детали избиения российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова силовиками в Косово.
Газета.Ru 02:51
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК вчера в 14:46
Технологии
Кофейни начали узнавать посетителей в лицо
Кофейни начали узнавать посетителей в лицо Сразу две сетевые кофейни — «Правда кофе» и OneBucksCoffee — начали тестировать сервис распознавания лиц для изучения привычек своей аудитории.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика
Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки
Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
RuNews24.ru вчера в 08:24
Происшествия
В подмосковном Чехове горит склад с древесиной
Как сообщили в областном управлении МЧС, инцидент произошёл в микрорайоне Венюково.
Говорит Москва 02:58
Общество
Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени
РБК 30 октября в 03:43
Авто
Полноприводные Peugeot и Citroen получили рублевый ценник
CarsWeek.ru 30 октября в 07:32
Общество
Гражданам Украины стало проще остаться жить в России
С 1 ноября вступил в силу закон, упрощающий гражданам Украины получение разрешения на временное проживание (РВП) в России.
News.ru вчера в 18:52
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Армия и оружие
Минобороны показало кадры загрузки ракеты «Ярс» в пусковую установку
Rambler News Service 03:05
Политика
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 15:59
Хоккей
Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»
Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59