Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на аренду жилья в России выросли на 27%

Эксперты отмечают, что такие изменения связаны с ростом в цене новостроек. Спад цен прогнозируют ближе к Новому году, однако он не превысит 1%. Так по сравнению с 2018 годом стоимость аренды жилья возросла на октябрь 2019 года на 13% - до 23 тыс. рублей в месяц.
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
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Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

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Общественное телевидение Россиивчера в 22:13

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URA.Ruвчера в 20:59

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ruвчера в 20:00

Цены на аренду жилья в крупных городах выросли почти на треть

Телеканал 360°вчера в 21:35

Цены на съем жилья в крупных городах подскочили

РЕН ТВвчера в 18:52
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