Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на аренду жилья в России выросли на 27%

Эксперты отмечают, что такие изменения связаны с ростом в цене новостроек. Спад цен прогнозируют ближе к Новому году, однако он не превысит 1%. Так по сравнению с 2018 годом стоимость аренды жилья возросла на октябрь 2019 года на 13% - до 23 тыс. рублей в месяц.
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
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Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ruвчера в 20:00

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

REGNUM00:48
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«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
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Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
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Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

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Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде

В ходе заседания в Мещанском суде обвинение потребовало взять с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде, передает ТАСС.
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В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
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NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»

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В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США

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В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
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Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

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В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов

Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
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Вележева признала вину после скандала в самолете

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