Экономика
Газета.RuЦены на аренду жилья в России выросли на 27%
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с чего всё началось
Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).Известиявчера в 17:01
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Цены на аренду квартир в российских городах-миллионниках выросли на 27%
Общественное телевидение Россиивчера в 22:13
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
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В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
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Здоровье
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Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России
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РБК 00:00
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Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым
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Газета.Ru вчера в 23:42
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Вступил в силу закон о «суверенном рунете»
С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
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Интерфакс вчера в 09:03
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США ввели новые санкции против Ирана
Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.
ГЛАС.RU вчера в 19:22
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Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
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Известия вчера в 23:10
Интернет
WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца
Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Ferra вчера в 11:44
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Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.
Ведомости вчера в 16:15
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На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
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Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
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Шоу-бизнес
В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции
Privet-Rostov.ru 01:11
Общество
В России изменились ГОСТы на хлеб
Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Стерлитамакский рабочий 00:56
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Армия и оружие
Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы
Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».
Экономика сегодня вчера в 13:40
Общество
В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса
Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернет советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
REGNUM 01:35
Экономика
В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку
В России планируют разрешить продавать недвижимость с выделенными для детей долями, чтобы получить ипотеку на новое жилье.
Фонтанка.Ру 01:11
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Политика
Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании
Российская газета вчера в 20:55
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Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
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Происшествия
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Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
BFM.ru вчера в 22:31
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Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
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РБК вчера в 16:20
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30