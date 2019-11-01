Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).

с чего всё началось

Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

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