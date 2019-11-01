Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на аренду жилья в России выросли на 27%

Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

REGNUM00:48

Цены на съем жилья в крупных городах подскочили

РЕН ТВвчера в 18:52

Цены на аренду жилья в крупных городах выросли почти на треть

Телеканал 360°вчера в 21:35

В России резко выросли цены на аренду квартир

URA.Ruвчера в 20:59

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ruвчера в 20:00

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известиявчера в 20:14

Цены на аренду квартир в российских городах-миллионниках выросли на 27%

Общественное телевидение Россиивчера в 22:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска

РИА Новости 01:34
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru вчера в 07:51
Экономика

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
РБК 00:00
Футбол

Обладатель Кубка УЕФА поделился воспоминаниями об игре с Кержаковым

Двукратный обладатель Кубка УЕФА Фредерик Кануте поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Александром Кержаковым, передает газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:42
Общество

Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Коммерсантъ вчера в 22:09
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.
ГЛАС.RU вчера в 19:22
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Интернет

WhatsApp для Android получил поддержку входа по отпечатку пальца

Стоит отметить, что подобная возможность уже довольно длительное время доступна пользователям Telegram, причем как в версии для Android, так и для iOS.
Ferra вчера в 11:44
Транспорт

Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.
Ведомости вчера в 16:15
Общество

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Известия вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru 30 октября в 06:16
Шоу-бизнес

В депрессию впала дочь Любови Успенской после четвертой операции

Privet-Rostov.ru 01:11
Общество

В России изменились ГОСТы на хлеб

Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Стерлитамакский рабочий 00:56
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Армия и оружие

Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы

Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».
Экономика сегодня вчера в 13:40
Общество

В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса

Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернет советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
REGNUM 01:35
Игры

В Сеть слили подробную информацию о долгожданном Diablo IV

ITZine.ru 00:23
Экономика

В Госдуме готовят закон, который позволит продавать недвижимость с детскими долями, чтобы получить ипотеку

В России планируют разрешить продавать недвижимость с выделенными для детей долями, чтобы получить ипотеку на новое жилье.
Фонтанка.Ру 01:11
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Фигурное катание

Загитова представила новый показательный номер

Чемпионат вчера в 11:58
Происшествия

Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
BFM.ru вчера в 22:31
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное