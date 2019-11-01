Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).

с чего всё началось

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%. Об этом 1 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Недвижимость».

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

Общество Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Политика Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Технологии Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+ Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Политика Лавров оценил возможность создания военного союза с Китаем Москва не рассматривает возможность создание военного союза с Пекином, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Музыка Группа My Chemical Romance воссоединится Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.

Политика Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.

Авто Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.

Происшествия Голунов пришел в суд в бронежилете Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.

Политика Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США Цены на собак породы малинуа, одна из которых участвовала в операции по уничтожению главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, резко выросли в Соединенных Штатах после ликвидации «террориста номер один».

Общество С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.