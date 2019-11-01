Экономика

REGNUMREGNUMЦены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%. Об этом 1 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Цены на аренду жилья взлетели почти на треть в крупных городах России

News.ru03:59

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известиявчера в 20:14

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

REGNUM00:48

Цены на аренду жилья в крупных городах выросли почти на треть

Телеканал 360°вчера в 21:35

В России резко выросли цены на аренду квартир

URA.Ruвчера в 20:59

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ruвчера в 20:00

В России резко подорожала аренда квартир в мегаполисах

РЕН ТВ03:24
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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

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Общество

Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде

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Политика

Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане

Горошинский рассказал, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе грузинским снайперам был обеспечен проход по поддельным документам без пограничного контроля.
Lenta.ru вчера в 19:35
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Космос

В Обнинске за 20 лет выпустили 1800 термопанелей для космоса

За два десятилетия ОНПП «Технология» (Обнинск) выпустило 1800 панелей терморегулирования для космической отрасли, сообщает 30 октября пресс-служба предприятия.
REGNUM 30 октября в 06:43
Происшествия

В воронежском лесу в машине нашли труп обезглавленного водителя

РЕН ТВ 04:29
Общество

Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
RT на русском 04:18
Общество

Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
ТАСС вчера в 19:45
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Политика

Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 03:00
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Технологии

Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+

Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
ТАСС 04:37
Политика

Лавров оценил возможность создания военного союза с Китаем

Москва не рассматривает возможность создание военного союза с Пекином, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
Взгляд.ру 01:24
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Экономика

«Норникель» в январе-сентябре увеличил выпуск палладия на 7%

Компания подтвердила прогноз выпуска палладия в этом году на уровне 2,77 - 2,8 млн унций, платины - 646-670 тыс. унций.
Финмаркет вчера в 07:19
Музыка

Группа My Chemical Romance воссоединится

Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Life.ru 00:43
Происшествия

В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка

РИА Новости вчера в 14:51
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Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть

Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
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Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° 04:49
Авто

Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее

В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.
Faktom 04:28
Технологии

В России появится своя спутниковая система телефонной связи

РИА Новости 02:56
Армия и оружие

Россия перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии

Россия перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии, где военная полиция совместно с турецкой стороной должна начать патрулирование приграничных районов.
ФАН 03:32
Происшествия

Голунов пришел в суд в бронежилете

Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
Lenta.ru 04:36
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м

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РБК 03:48
Политика

Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США

Цены на собак породы малинуа, одна из которых участвовала в операции по уничтожению главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, резко выросли в Соединенных Штатах после ликвидации «террориста номер один».
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Интерфакс вчера в 20:22
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

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РИА Новости вчера в 20:48
Политика

Премьер Болгарии назвал причины выдворения российского дипломата

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в интервью bTV, что выдворенный из страны российский дипломат пытался завербовать высокопоставленного болгарского чиновника, имеющего доступ к секретной информации.
Московский Комсомолец 04:33
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