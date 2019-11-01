Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).

с чего всё началось

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%. Об этом 1 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Недвижимость».

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

Политика Трамп заявил о планах подписать часть торговой сделки с Китаем в США Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.

Общество Названы ухудшающие настроение продукты Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Футбол Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Футбол Игрок «Эвертона» получил страшную травму в матче против «Тоттенхэма» Тяжелый перелом ноги получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш во время матча 11-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

Фигурное катание Петр Чернышёв спас Татьяну Навку на ледовом шоу в Санкт-Петербурге Петр Чернышёв спас Татьяну Навку, попавшую в опасность во время ледового шоу «Руслан и Людмила».

Культура Умер известный композитор Владлен Неплох Неплох был известным джазовым музыкантом, играл в нескольких оркестрах, в том числе в оркестре Вайнштейна.

Кино Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов» На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.

Энергетика Как заказывали: Трамп помог России нарастить добычу нефти По данным Refinitiv Eikon, с октября по март Саудовская Аравия уменьшила экспорт сернистых сортов в Европу почти вдвое, Ирак — более чем на 40%, с 615 тысяч баррелей в сутки до 355 тысяч.

Культура Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Авто Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре 2019 года.

Политика В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.

Происшествия Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина Пираты напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, которое стояло на якоре у берегов Бенина, и похитили 9 членов экипажа.