Экономика

REGNUMREGNUMЦены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%. Об этом 1 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известия31 октября в 16:01

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СМИ: Средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год

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Газета.Ru31 октября в 19:00

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известия31 октября в 19:14

ЦИАН: Рост цен на жилье в новостройках в Москве после перехода на эскроу-счета составил 10-15%

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