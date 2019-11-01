Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).

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Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 27%. Об этом 1 ноября пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Авито Недвижимость».

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

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