Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ крупных российских городах выросли цены на аренду жилья

Аренда с октября 2018 года по октябрь 2019-го подорожала на 13%. В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известиявчера в 17:01

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СМИ: Средние цены на аренду жилья в крупных городах России выросли на 27% за год

RT на русском10:55

В России резко подорожала аренда квартир в мегаполисах

РЕН ТВ03:24

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ruвчера в 20:00

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Телеканал 360°вчера в 21:35

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URA.Ruвчера в 20:59

Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

REGNUM00:48

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известиявчера в 20:14
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