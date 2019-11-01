Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия».
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Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известиявчера в 17:01

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Цены на аренду жилья в крупных городах России за год выросли на 27%

REGNUM00:48

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известиявчера в 20:14

Цены на аренду жилья в крупных городах выросли почти на треть

Телеканал 360°вчера в 21:35

В России резко выросли цены на аренду квартир

URA.Ruвчера в 20:59

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ruвчера в 20:00

Цены на аренду квартир в российских городах-миллионниках выросли на 27%

Общественное телевидение Россиивчера в 22:13

Цены на съем жилья в крупных городах подскочили

РЕН ТВвчера в 18:52
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Экономика

Кабмин утвердил предел роста платы за коммуналку для Рязанской области

Для Рязанской области определили значение, равное 3,6%. Оно ниже, чем для большинства регионов.
КП - Рязань вчера в 02:44
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
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Убийца ребенка в Нарьян-Маре назвал причину своего поступка

По неподтвержденным данным, 36-летний мужчина по имени Денис Поздеев зашел в детский сад "Сказка" на улице 60 лет СССР, он представился охране отцом ребенка, затем прошел в одну из спален, где спали дети, и ударил 6-летнего мальчика ножом в горло.
ЛОТ вчера в 12:55
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Навка назвала свою дочь «пахарем» за первое место в соревнованиях

Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, заняла первое место в соревнованиях по фигурному катанию.
News.ru вчера в 07:48
Космос

Virgin Galactic разместил акции на Нью-Йоркской бирже

Ценные бумаги Virgin Galactic вышли на фондовую биржу не в одиночку, а в альянсе с венчурным фондом Social Capital Hedosophia Holdings, принадлежащему Чамату Палихапитие.
Э Вести 29 октября в 06:21
Общество

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru вчера в 17:46
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания вчера в 09:24
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 30 октября в 19:44
Политика

Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
ТАСС вчера в 17:37
Политика

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

Известия вчера в 13:08
Политика

Владимир Путин прилетел в столицу Венгрии

REGNUM 30 октября в 09:23
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 29 октября в 08:23
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb 30 октября в 17:46
Культура

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах

Речь идет о записи концерта в Государственном Кремлевском дворце, который прошел 17 апреля.
АМИТЕЛ 00:30
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ вчера в 10:58
Армия и оружие

Корвету «Гремящий» добавят гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Довгайлов обратил внимание президента на нос "Гремящего", где расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", и рассказал, что в перспективе здесь могут быть размещены ракеты "Циркон".
Газета.Ru вчера в 13:46
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 30 октября в 15:04
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Марсель»

«Монако» прошёл «Марсель» на стадии 1/16 финала Кубка лиги Франции.
Евро-футбол.ру 30 октября в 18:00
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