Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).

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За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия».

Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

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