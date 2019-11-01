Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известия17:01

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Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известия20:14

Цены на съем жилья в крупных городах подскочили

РЕН ТВ18:52

В России резко выросли цены на аренду квартир

URA.Ru20:59

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ru20:00

Цены на аренду жилья в крупных городах выросли почти на треть

Телеканал 360°21:35

Цены на аренду квартир в российских городах-миллионниках выросли на 27%

Общественное телевидение России22:13

Цены на аренду жилья в крупных городах выросли

Вечерняя Москва19:50
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
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Путин раскритиковал схематичную оптимизацию здравоохранения

Утверждены принципы модернизации первичного звена, на основе которых регионы должны до 10 января 2020 года разработать свои программы и до 1 июля их принять, напомнил он.
Российская газета 09:23
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Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

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Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
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Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции

После последнего хирургического вмешательства 31-летняя Татьяна Плаксина впала в депрессию из-за того, что врачи пока не в силах спрогнозировать ее выздоровление.
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Экономика

Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
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В детском саду Ярославля группа воспитанников избила девочку

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Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

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СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Изначально проект новой трассы правительство внесло в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
РБК 17:39
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости вчера в 02:02
Происшествия

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Газета.Ru 16:49
Экономика

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК 21:35
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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Происшествия

Источник: экс-мэр Киселевска в Кемеровской области убит в собственном доме

Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении пятнадцати лет до 2018 года, был убит ночью в пятницу в собственном доме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 22:40
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Гаджеты

Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Pravda.Ru 06:58
Политика

Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова

Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
РБК 19:14
Авто

Роман Водянов полностью выкупил автохолдинг у Алексея Новокшонова

Депутат из Пермского края Роман Водянов стал владельцем холдинга VERRA, который ранее принадлежал Алексею Новокшонову.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Футбол

Сын Роналду забил за детскую команду «Ювентуса» 58 голов в 28 играх

РБК 05:28
Энергетика

Пошлина на экспорт нефти из России повышается с 1 ноября

С 1 ноября пошлина на экспорт нефти из России повышается. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития России.
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Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант 01:23
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
РБК 14:46
Экономика

ЦБ и Минфин презентовали новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов России и Центробанк РФ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений, известную как гарантированный пенсионный план (ГПП).
Вечерняя Москва 29 октября в 04:43
Наука

Первые представители Homo sapiens появились в Африке

Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.
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Политика

В России ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости 19:33
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия 09:29
Политика

Венгрия наложила вето на заявления НАТО по Украине

Венгрия наложила вето за совместное заявление послов НАТО по Украине.
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Общество

Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах

Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru вчера в 11:56
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