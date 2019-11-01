Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Метры на сдачу: цены на аренду жилья в крупных городах выросли на 27%

Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).
Известия17:01

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Цены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%

Известия20:14

В России резко выросли цены на аренду квартир

URA.Ru20:59

Цены на аренду жилья в крупных городах выросли почти на треть

Телеканал 360°21:35

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Газета.Ru20:00

Цены на съем жилья в крупных городах подскочили

РЕН ТВ18:52

Цены на аренду квартир в российских городах-миллионниках выросли на 27%

Общественное телевидение России22:13

В России цены на арендное жилье подскочили на 27 %

ФедералПресс22:22
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Энергетика

Пошлина на экспорт нефти из России повышается с 1 ноября

С 1 ноября пошлина на экспорт нефти из России повышается. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития России.
RT на русском 21:58
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
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В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск

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Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости 16:50
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

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Общество

Открыта вакансия путешественника с зарплатой 2 млн рублей

За работу компания предлагает 25 тысяч фунтов (2 миллиона в рублевом эквиваленте).
Inc-news.ru 14:12
Футбол

Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака объяснил своё поведение в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Хавбек был заменён во втором тайме и, уходя с поля, послал болельщиков «канониров».
Чемпионат 16:41
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
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Канело: Мы готовы к лучшему Ковалеву

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Армия и оружие

Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

30 октября на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Генсек напомнил, что три прибрежных черноморских государства являются членами альянса.
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Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru 22:59
Армия и оружие

Асад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не связывался с США по вопросу ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и не поверит в реальность его убийства до тех пор, пока не будут предъявлены свидетельства.
Life.ru 15:53
Происшествия

Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Здоровье

В Курганской области проведут реформу здравоохранения

С учётом результатов проверки до 10 января следующего года разработают программу модернизации первичного звена оказания медицинской помощи, и станет ясно, как будет выглядеть структура здравоохранения в Курганской области, сообщила Кокорина.
45.ru 06:31
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 04:06
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
РИА Новости 20:48
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
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Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

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В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

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Армия и оружие

Турция передала России 18 пленных сирийских военных

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
РИА Новости 21:47
Общество

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Культура

Эмигрант из Татарстана взорвал сеть клипом об эчпочмаке с горячем чаем

На видео молодой человек, находясь в США, поет о том, что на чужбине ему приходится голодать, а поэтому он мечтает об эчпочмаке с горячим чаем.
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Экономика

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
РБК 21:35
Политика

Венгрия сняла вето с заявления НАТО по Украине

Венгрия в последний момент сняла вето с совместной декларации послов НАТО по Украине, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.
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Общество

Продажу фуа-гра запретили в Нью-Йорке

Городской совет Нью-Йорка одобрил запрет на продажу фуа-гра в магазинах и ресторанах.
Политика Сегодня 05:51
Шоу-бизнес

Навка назвала свою дочь «пахарем» за первое место в соревнованиях

Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, заняла первое место в соревнованиях по фигурному катанию.
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Игры

Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы

Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
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Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов.
Российская газета вчера в 06:41
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Политика

Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут

В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM 13:01
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