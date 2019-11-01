Экономика
ИзвестияЦены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%
За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия».
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Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).Известия17:01
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Цены на аренду квартир в российских городах-миллионниках выросли на 27%
Общественное телевидение России22:13
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
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Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru 22:59
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Асад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не связывался с США по вопросу ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и не поверит в реальность его убийства до тех пор, пока не будут предъявлены свидетельства.
Life.ru 15:53
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Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК вчера в 11:34
Здоровье
В Курганской области проведут реформу здравоохранения
С учётом результатов проверки до 10 января следующего года разработают программу модернизации первичного звена оказания медицинской помощи, и станет ясно, как будет выглядеть структура здравоохранения в Курганской области, сообщила Кокорина.
45.ru 06:31
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
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В Госдуме предложили разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
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Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
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Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт 17:19
Армия и оружие
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
РИА Новости 21:47
Общество
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
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Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы
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Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов
За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов.
Российская газета вчера в 06:41
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Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК 14:36
Политика
Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
REGNUM 13:01