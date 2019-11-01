Экономика
ИзвестияЦены на аренду жилья в крупных российских городах выросли на 27%
За год цены на арендное жилье в крупных городах России в среднем выросли на 27%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость», с которыми ознакомились «Известия».
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Средние цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли более чем на четверть (27%).Известиявчера в 17:01
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Цены на аренду квартир в российских городах-миллионниках выросли на 27%
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