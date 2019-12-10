Экономика

BFM.ruBFM.ruАвиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в следующем году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Там объяснили ситуацию тем, что перевозчики так и не получили обещанные властями 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в прошлом году.
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с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
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URA.Ruвчера в 21:19

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:01

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ruвчера в 16:53
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