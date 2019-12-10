Экономика
BFM.ruАвиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в следующем году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Там объяснили ситуацию тем, что перевозчики так и не получили обещанные властями 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в прошлом году.
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с чего всё началось
В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.Известиявчера в 16:01
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