Экономика
REGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
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с чего всё началось
В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.Известиявчера в 16:01
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Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Общество
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Общество
Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров
Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида
В кофейне на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю Екатерину Лысых из-за внешнего вида.
Общество
В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
В Кремле назвали условия изменения формата минских переговоров
«Вопросы контроля над границей поднимались и весьма скрупулезно изучался текст Минских соглашений, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами для передачи контроля над границей», — подчеркнул Песков.
Кино
В Менделеевске показали фильм «Ржев»
Картина режиссёра Игоря Копылова вышла в прокат 5 декабря 2019 года. Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске обвинила Шепелева в растрате ее денег
Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Политика
Аваков: «Зеленский сорвался на Лаврова»
Глава МВД Украины Арсен Аваков, побывавший в Париже в составе украинской делегации, явно не терял времени зря.
Политика
Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе
В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Технологии
«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов
«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Гаджеты
AMD полна решимости обновить исторические максимумы своих рыночных позиций
По данным Mercury Research, процессоры AMD в настольном сегменте в лучшие времена занимали 25 % рынка, в мобильном сегменте их доля доходила до 17 %.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в автобусе в Москве, сообщили СМИ
В Москве неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета в автобусе, сообщает "Пятый канал".
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой
Предполагаемый виновник стрельбы в больнице города Острава покончил с собой при попытке задержания, его личность устанавливается.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Политика
Зеленский счел акции националистов козырем Путина
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководства на переговорах по Донбассу.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Украина возьмет долг газом, а не деньгами. Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Медведев рассказал о расходах на импортозамещение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расходах на импортозамещение.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Экономика
Греф о сроках подключения к СБП: как пойдет
Сбербанк начнет тестировать подключение к Системе быстрых платежей ЦБ в январе следующего года, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.