Экономика

REGNUMREGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
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с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известиявчера в 16:01

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Цены на взлет и посадку: как подорожают авиабилеты в 2020 году

Телеканал 360°11:21

Эксперт прокомментировал прогноз о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Известия08:37

Авиаперевозчики и сервисы по бронированию предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Коммерсантъ01:48

СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году

РИА Новости02:37

Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

РБК00:51

Авиабилеты подорожают в России

URA.Ruвчера в 21:19

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ruвчера в 16:53
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Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

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Вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» снят — Зеленский

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Политика

Встреча с Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, заявил Лавров

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Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

News.ru 09:26
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Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Ведомости вчера в 16:54
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Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
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С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

С 2020 года популярное приложение WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей.
Деловое.ТВ 04:58
Политика

США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3) заявил, что его команда дала португальцам возможность реализовать атакующий потенциал.
Спорт-Экспресс 17:27
Футбол

«Ротор» идет на первом месте в ФНЛ, но в ближайшие дни может сменить тренера

Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни Игорь Меньщиков может покинуть пост главного тренера «Ротора».
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Авто

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SpeedMe вчера в 08:13
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
Discover24 02:03
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Происшествия

Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси

Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек.
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Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Шоу-бизнес

Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
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В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова

По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
РБК 16:25
Гаджеты

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В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
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В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире

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Политика

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

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Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

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Лимаренко поставил неуды за очистные в Холмске, которые никак не могут достроить

Сахалин.Инфо 17:41
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В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение ограничений против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", следует из опубликованного документа.
РИА Новости вчера в 22:53
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