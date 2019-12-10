Экономика

REGNUMREGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
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с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
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СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году

РИА Новости02:37

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:01

Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

РБК00:51

Авиабилеты подорожают в России

URA.Ruвчера в 21:19

Авиаперевозчики и сервисы по бронированию предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Коммерсантъ01:48

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Известиявчера в 20:13

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ruвчера в 16:53
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