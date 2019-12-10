В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.

с чего всё началось

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

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