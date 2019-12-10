Экономика
REGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
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с чего всё началось
В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух свердловчанок признал свою вину
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге 34-летний инженер признал свою вину.
Общество
Российский издатель погиб вместе с супругой при трагических обстоятельствах
Как сообщили изданию vc.ru в пресс-службе «Тинькофф», Рай погиб 8 декабря вместе с женой при трагических обстоятельствах.
Общество
Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес
Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Происшествия
У вылетевшего из Уфы в Нижневартовск самолета отказал двигатель
Пассажирский самолет Як-42, вылетевший во вторник вечером из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.
Спорт
ВАДА отстранило Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года
Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить РУСАДА статуса и отстранить Россию от международных соревнований.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Финансы
Сбербанк назвал средний курс рубля к доллару на 2020 год
USD / RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 — Sberbank CIB Курс рубля к доллару в среднем по году будет составлять в 2020 году 64, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Финансы
Курс евро может обвалиться до рекордного минимума к Новому году
Курс доллара незначительно снизился в начале новой недели. В понедельник, 9 декабря доллар подешевел на 18 копеек до 63,57.
Общество
В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Политика
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом Киев планирует взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Гаджеты
В сети появились системные требования для запуска Detroit: Become Human
Компания Quantic Dream опубликовала системные требования, необходимые для запуска Detroit: Become Human на ПК.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.