Экономика

REGNUMREGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
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с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известиявчера в 16:01

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Цены на взлет и посадку: как подорожают авиабилеты в 2020 году

Телеканал 360°11:21

Авиабилеты подорожают в России

URA.Ruвчера в 21:19

СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году

РИА Новости02:37

Авиаперевозчики и сервисы по бронированию предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Коммерсантъ01:48

Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

РБК00:51

Эксперт прокомментировал прогноз о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Известия08:37

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ruвчера в 16:53
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По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
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Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух свердловчанок признал свою вину

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге 34-летний инженер признал свою вину.
REGNUM 10:41
Общество

Российский издатель погиб вместе с супругой при трагических обстоятельствах

Как сообщили изданию vc.ru в пресс-службе «Тинькофф», Рай погиб 8 декабря вместе с женой при трагических обстоятельствах.
Lenta.ru 13:13
Общество

Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

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Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Вечерняя Москва 09:02
Происшествия

У вылетевшего из Уфы в Нижневартовск самолета отказал двигатель

Пассажирский самолет Як-42, вылетевший во вторник вечером из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.
ТАСС 13:29
Спорт

ВАДА отстранило Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года

Ранее комитет по соответствию рекомендовал лишить РУСАДА статуса и отстранить Россию от международных соревнований.
Ньюс-НН вчера в 05:57
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда вчера в 14:58
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Финансы

Сбербанк назвал средний курс рубля к доллару на 2020 год

USD / RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 — Sberbank CIB Курс рубля к доллару в среднем по году будет составлять в 2020 году 64, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Profinance.ru вчера в 10:40
Финансы

Курс евро может обвалиться до рекордного минимума к Новому году

Курс доллара незначительно снизился в начале новой недели. В понедельник, 9 декабря доллар подешевел на 18 копеек до 63,57.
Свободная Пресса вчера в 13:06
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Общество

В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:43
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия вчера в 23:07
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Политика

Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом Киев планирует взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе.
РИА Новости 13:05
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 11:06
Здоровье

Врач рассказала, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
РИА Новости 07:20
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Политика

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском 12:28
Гаджеты

В сети появились системные требования для запуска Detroit: Become Human

Компания Quantic Dream опубликовала системные требования, необходимые для запуска Detroit: Become Human на ПК.
CyberSport.ru 12:55
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
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