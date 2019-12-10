Экономика

Газета.RuГазета.RuАвиабилеты подорожают в I квартале 2020 года

В результате убытки авиакомпаний приведут к подорожанию билетов. По данным сервиса "Туту.ру", стоимость перелета экономклассом "туда-обратно" по России на январь–март уже увеличилась на 6,5%, а перелеты за границу подорожали на 5%.
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с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
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СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году

РИА Новости02:37

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Коммерсантъ01:48

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

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URA.Ruвчера в 21:19

Авиабилеты подорожают в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:01

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Известиявчера в 20:13

Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

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