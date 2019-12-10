Экономика

REGNUMREGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
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с чего всё началось

Планы на ветер: авиабилеты продолжат дорожать

В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.
Известия09 декабря в 16:01

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Цены на взлет и посадку: как подорожают авиабилеты в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 11:21

Сервисы по бронированию сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

РБКвчера в 00:51

СМИ сообщили о подорожании авиабилетов в 2020 году

РИА Новостивчера в 02:37

Авиаперевозчики и сервисы по бронированию предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Коммерсантъвчера в 01:48

Эксперт прокомментировал прогноз о росте цен на авиабилеты в 2020 году

Известиявчера в 08:37

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

REGNUM09 декабря в 23:44

СМИ: Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году

Life.ru09 декабря в 16:53
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Армия и оружие

Турция пригрозила закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик

Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400.
REGNUM 03:08
Происшествия

Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 01:47
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Общество

Россияне смогут обращаться в медорганизации без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области работают над специальным сервисом, позволяющем обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Газета.Ru 02:04
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод

На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.
Российская газета 02:47
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Кино

Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv 08 декабря в 05:19
Экономика

Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить

Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
РИА Новости 02:31
Энергетика

«Роснефть» обсудит с японскими компаниями инвестиции в «Восток Ойл»

Ранее руководство «Роснефти» заявляло, что компания обсудит реализацию российского проекта «Восток Ойл» с партнерами из Ближнего Востока и западных стран.
ГЛАС.RU вчера в 15:31
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли точечные ответные удары в Идлибе в ответ на провокации боевиков

Ранее в ответ на продолжающиеся вооруженные провокации бандформирований в сирийской провинции Идлиб летчики ВКС РФ с ВВС Сирии провели серию совместных вылетов для подавления огневых точек противника и уничтожения объектов военной инфраструктуры террористов.
NewInform 03:23
Политика

Лавров подсказал Зеленскому способ достичь мира в Донбассе

Напомним, что накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал удвоить усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.
ИА Новороссия 00:58
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 09 декабря в 07:57
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 08 декабря в 00:31
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
Политика

Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство в адрес граждан

Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.
RT на русском вчера в 10:37
Гаджеты

Realme скоро покажет беспроводные наушники Realme Buds Air

На рынке Realme Buds Air будут конкурировать с Xiaomi AirDots. Презентация наушников состоится 17 декабря.
Astera 09 декабря в 16:32
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Гаджеты

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp в 2020 году

Мобильный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств по всему миру.
Комсомольская правда 09 декабря в 23:11
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда 09 декабря в 14:58
Авто

Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию

Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Новые автомобили вчера в 02:45
Политика

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ вчера в 16:49
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие

В ЛНР убиты трое украинских военных

Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
ANNA-News вчера в 10:13
Политика

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
ИА Новороссия 09 декабря в 14:06
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.
РИА Новости вчера в 15:10
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