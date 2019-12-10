Экономика
REGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.Известия09 декабря в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Авиаперевозчики и сервисы по бронированию предупредили о росте цен на авиабилеты в 2020 году
Коммерсантъвчера в 01:48
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Армия и оружие
Турция пригрозила закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик
Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48
Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Россияне смогут обращаться в медорганизации без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области работают над специальным сервисом, позволяющем обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод
На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Экономика
Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить
Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
Энергетика
«Роснефть» обсудит с японскими компаниями инвестиции в «Восток Ойл»
Ранее руководство «Роснефти» заявляло, что компания обсудит реализацию российского проекта «Восток Ойл» с партнерами из Ближнего Востока и западных стран.
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли точечные ответные удары в Идлибе в ответ на провокации боевиков
Ранее в ответ на продолжающиеся вооруженные провокации бандформирований в сирийской провинции Идлиб летчики ВКС РФ с ВВС Сирии провели серию совместных вылетов для подавления огневых точек противника и уничтожения объектов военной инфраструктуры террористов.
Политика
Лавров подсказал Зеленскому способ достичь мира в Донбассе
Напомним, что накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал удвоить усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
Политика
Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство в адрес граждан
Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.
Гаджеты
Realme скоро покажет беспроводные наушники Realme Buds Air
На рынке Realme Buds Air будут конкурировать с Xiaomi AirDots. Презентация наушников состоится 17 декабря.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Гаджеты
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp в 2020 году
Мобильный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств по всему миру.
Шоу-бизнес
Федор Добронравов признался, что устал от вранья
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Политика
В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
Армия и оружие
В ЛНР убиты трое украинских военных
Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
Политика
Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма
Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию вывести войска из Крыма и прекратить "оккупацию украинских территорий".
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo.