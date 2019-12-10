Экономика
REGNUMЦены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
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с чего всё началось
В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.Известиявчера в 16:01
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Политика
Лавров: Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН
Например, по словам Лаврова, подсудимый угрожает просверлить дрелью головы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах
24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Общество
Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины
Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Фигурное катание
Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке
Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).
Политика
Путин рассказал о тайной связи правозащитника Пономарева с японцами
О тайной связи правозащитника с японцами заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник, 10 декабря, передает «Интерфакс».
Наука
Разработаны роботизированные контактные линзы
Южнокорейские ученые разработали роботизированные контактные линзы с суперконденсатором и полупрозрачной антенной, которые расположены за радужной оболочки глаза.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» не попадет на чемпионат из-за договорного матча
Тульский БК «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч. Соответствующее решение озвучили в Российской федерации баскетбола.
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Происшествия
Обвиняемого в убийстве сотрудника СК мужчину направят на лечение
Мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина, будет направлен на принудительное лечение.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Футбол
Гризманн и Перес сыграют в атаке «Барселоны» против «Интера»
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Барселоны» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин
Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
Финансы
Сбербанк назвал средний курс рубля к доллару на 2020 год
USD / RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 — Sberbank CIB Курс рубля к доллару в среднем по году будет составлять в 2020 году 64, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Лавров рассказал о беседе с Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о беседе с госсекретарем США Майклом Помпео.
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.