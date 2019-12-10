Экономика
BFM.ruАвиаперевозчики предупредили о подорожании билетов в следующем году
Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Там объяснили ситуацию тем, что перевозчики так и не получили обещанные властями 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в прошлом году.
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с чего всё началось
В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления. Издержки растут Темпы роста доходов отечественных авиаперевозчиков в I – III квартале 2019 года незначительно превысили рост расходов — 12,8% против 12% соответственно.Известиявчера в 16:01
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Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
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Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
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Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
Армия и оружие
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Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
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Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
Общество
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Коршунова
Россия запросит у Италии экстрадицию топ-менеджера ОДК Александра Коршунова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Аваков рассказал, как Зеленский вёл себя на саммите
О поведении украинского президента Владимира Зеленского на «нормандском» саммите в Елисейском дворце рассказал министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Эксперты Восточного комитета полагают, что действия США подрывают достижение наметившейся нормализации отношений между Россией и Украиной при посредничестве Берлина и Парижа.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Общество
Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба»
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Игры
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Общество
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее в департаменте отметили, что органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут иск об ограничении родителей девочки в правах, а если выявятся дополнительные обстоятельства — то и о лишении их родительских прав.
Футбол
Валерий Карпин признался, что чемпионских амбиций у «Ростова» нет
Рулевой футбольного клуба «Ростова» Валерий Карпин отрицает какие-либо чемпионские амбиции своей команды даже после сокрушительной гостевой победы над «Спартаком» — 4:1. По словам тренера, который одно время возглавлял как раз красно-белых, нужно реально смотреть на ситуацию.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Кино
Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался продавать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщает издание Financial Times.
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Вашингтон.
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Порошенко: Россию в Париже больше интересовал газ, а не Донбасс
«Оснований для эйфории нет, встреча в Париже показала, что России нельзя доверять», — заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко, комментируя сегодня, 10 декабря, итоги «нормандского саммита».
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.