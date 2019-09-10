Экономика
ВекЦены на авиабилеты в России выросли на 24%
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.
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с чего всё началось
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
Политика
Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова
Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.
Эхо Москвы 19:21
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Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Транспорт
Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы
Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего.
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Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука 05:29
Армия и оружие
Появилось редкое видео флота Монголии
Российская газета 09:35
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости 21:23
Армия и оружие
КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня состоялись в КНДР во вторник, 10 сентября.
Известия 23:01
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Минтруд прокомментировал угрозу роста безработицы из-за роботов
В министерстве отметили, что угроза роста безработицы связана с недостаточной психологической готовностью граждан изменяться вместе с условиями на рынке труда.
Примечания 10:15
Шоу-бизнес
Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве
Аргументы недели 14:57
Армия и оружие
Минобороны отрицает нанесение авиаударов в зоне деэскалации в Идлибе
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб" самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют»,— приводит ТАСС заявление ведомства.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань
В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.
RT на русском 16:54
Общество
В Екатеринбурге представили три новых проекта храма Святой Екатерины
Ранее рабочая группа, действующая при городской думе Екатеринбурга, утвердила три новых участка для строительства: на пересечении улиц Фурманова и Белинского, на улице Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.
Lenta.ru 13:16
Футбол
Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
Чемпионат 21:43
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru 12:08
Футбол
Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии
Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.
Спорт-Экспресс 15:15
Политика
На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа
Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.
RT на русском 03:13
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
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Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Коммерсантъ 07:38