Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.

с чего всё началось

Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.

Цены на авиабилеты в России выросли на 24%

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